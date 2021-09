"Pourquoi pas, avec un statut différent ?"

Révélé à Paris, Moussa Diaby a pris une autre dimension depuis son transfert en Allemagne. Le polyvalent attaquant français affiche un niveau de jeu remarquable sous les couleurs du Bayer Leverkusen, à tel point que Didier Deschamps l'a convoqué pour la seconde fois dans un rassemblement de l'équipe de France.. Avec un autre statut...

"Je suis le premier supporter du PSG, a expliqué l'international français dans des propos accordés à L’Équipe, ce jeudi. Mais quand je suis parti, c'était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu'il faut partir pour revenir plus fort. Pourquoi ne pas revenir un jour au PSG avec un statut différent ? Un de mes objectifs est d'aller dans un club de ce type-là avec ce statut-là, un jour", a conclu Moussa Diaby. Le rendez-vous est pris.