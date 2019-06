Les sifflets en Turquie ? "Un moment très désagréable", dixit Deschamps

Alors que la polémique n’a eu de cesse d’enfler depuis samedi soir et cette Marseillaise sifflée en marge du match de football entre la Turquie et l’équipe de France, Didier Deschamps est revenu sur l’accueil du public de Konya, lundi, en conférence de presse.

"Cela a été un moment désagréable, très désagréable même, dixit le patron des Bleus à la veille de la rencontre entre sa sélection et Andorre. Ce n'est pas spécifique à La Marseillaise, c'est arrivé là-bas à toutes les équipes nationales... Mais on est en droit d'attendre un minimum de respect. Cela n'a pas été le cas et c'est dommageable."

Le patron de la FFF, Noël Le Graët, a lui estimé qu’il n’y avait pas de sujet, plus tôt dans la journée sur les ondes de France Info. "Les Bleus n'ont pas été bien accueillis par un certain nombre de supporters mais très bien par d'autres, donc, pour moi, il n'y a pas d'incident."