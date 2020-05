Les matchs marquants de Mbappé avec les Bleus

France - Pays -Bas, premier but avec les Bleus



Russie - France, un numéro 10 qui voit double



France - Argentine, le récital



France - Croatie, sur les traces de Pelé



France - Islande, un sauveur nommé Mbappé

Il y a deux ans, Kylian Mbappé a marqué la Coupe du Monde de son empreinte. Cet été, il était attendu pour réaliser le même type de performances pour son premier Euro avec les A. Le Covid-19 et le report du championnat d'Europe à l'été prochain en ont décidé autrement. Mais ils ne suffisent pas pour oublier le type de performances réalisées par le prodige français avec les Bleus. Petit rappel avec cinq matchs marquant du Parisien sur la scène internationale.Kylian Mbappé a attendu sa cinquième sélection pour faire trembler les filets avec l'équipe de France. Deux mois après une passe décisive pour Ousmane Dembélé contre l'Angleterre, l'attaquant rentre à 15 minutes de la fin d'un match éliminatoire à la Coupe du Monde contre les Pays-Bas (4-0).Contre l'équipe d'Arjen Robben et Wesley Sneijder, le natif de Bondy ouvre son compteur.En mars 2018, l'équipe de France se prépare à son futur sacre mondial avec un match amical à Saint-Pétersbourg contre la Russie (1-3). Passeur décisif lors des trois derniers amicaux, le joueur du PSG retrouve le chemin des filets à la Gazprom Arena.Depuis 1945, aucun joueur français n'avait marqué un doublé en sélection nationale à un âge aussi jeune.Si France-Argentine (4-3) reste dans les mémoires pour l'incroyable frappe de Benjamin Pavard, la performance de Kylian Mbappé a aussi marqué les esprits. Pendant 90 minutes, il malmène la défense de l'Albiceleste. Dès la 13eme minute, il fait parler sa pointe de vitesse pour obtenir un penalty transformé par Antoine Griezmann.D'abord il prend le meilleur sur les Argentins dans leur surface de réparation puis il profite d'un décalage d'Olivier Giroud pour tromper Franco Armani et lancer les Bleus vers la deuxième étoile.Meilleur jeune de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé n'a pas tremblé au moment de participer à la finale contre la Croatie (4-2). A la 65eme minute, il marque le but du 4-1 grâce à une frappe lointaine qui trompe Danijel Subasic.Une statistique qui en dit long sur le talent de Mbappé. Une victoire qui fait rentrer le jeune attaquant dans une nouvelle dimension.

Après le titre mondial ramené de Russie, la France a éprouvé quelques difficultés. En novembre 2018, les Bleus sont secoués par l'Islande dans un match amical organisé à Guingamp (2-2). Rentré à l'heure de jeu, Kylian Mbappé prend ses responsabilités pour permettre à son équipe de remonter un retard de deux buts. Son activité dans le couloir droit gêne beaucoup la défense islandaise.

Dans les cinq dernières minutes, il est impliqué sur deux buts pour sauver l'honneur français. Il provoque un but contre son camp de Hólmar Örn Eyjólfsson puis transforme un penalty après une main de Kolbeinn Sigthórsson. Un but qui lui permet d'atteindre la barre des 10 réalisations avec l'EDF avant ses 20 ans. Un record.