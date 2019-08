Les grands retours de Tolisso et Hernandez ?

Plus d'un an après le titre mondial obtenu en Russie, Didier Deschamps dévoilera jeudi après-midi, depuis le siège de la Fédération française de football, une liste forcément attendue. Et pour cause, ce premier rendez-vous marque l'entame d'un exercice 2019-2020 qui sera ponctué par l'Euro, alors les joueurs qui font partie intégrante du groupe élargi des Bleus ont tout intérêt à tout mettre en oeuvre pour être convoqués le plus souvent possible par le sélectionneur national. Et début septembre, ce sont deux rencontres a priori largement à la portée des champions du monde qui sont au programme, d'abord l'Albanie le 7 au Stade de France, puis Andorre trois jours plus tard, toujours au cœur de l'enceinte dyonisienne avec pour objectif de faire le plein de points dans la course à la qualification pour la grand-messe européenne.

Mais l'ancien coach de la Juventus, de l'AS Monaco ou de l'OM est d'ores et déjà confronté à plusieurs défections. Kylian Mbappé, Florian Thauvin et Ousmane Dembélé ne sont pas en état de répondre à une convocation, tous blessés. Ce qui pourrait permettre à des Nabil Fekir, Kingsley Coman, Thomas Lemar ou Wissam Ben Yedder de revenir à nouveau épauler Antoine Griezmann ou Olivier Giroud, même si le temps de jeu de ce dernier à Chelsea est particulièrement réduit depuis la reprise des hostilités. Dans le secteur défensif, Ferland Mendy, néo-Madrilène, est lui aussi un résident de l'infirmerie, là où Benjamin Mendy a repris depuis trop peu de temps avec Manchester City pour pouvoir postuler véritablement.

Au milieu, les places sont chères

En revanche, Lucas Hernandez semble lui enfin débarrassé des nombreux pépins physiques qui ont émaillé sa saison post-Coupe du monde à l'Atlético de Madrid. Pour preuve, la dernière cape de l'ex-Colchonero remonte à octobre 2018, contre l'Allemagne en Ligue des nations (2-1). Or, celui qui porte désormais les couleurs du Bayern Munich a passé près de 80 minutes sur la pelouse samedi dernier contre Schalke 04 en Bundesliga (0-3). En charnière, lui qui est utilisé dans le couloir gauche par Didier Deschamps... Et il devrait de nouveau être titularisé samedi prochain, face à Mayence. De quoi postuler presque naturellement à un retour en Bleu, d'autant que Lucas Digne ou Layvin Kurzawa, qui ont eux aussi été amenés à assurer l'intérim au cours des derniers mois, n'ont jamais pleinement convaincu.

Corentin Tolisso, autre Bavarois d'adoption, pourrait lui aussi effectuer un retour remarqué dans le groupe France, un an presque jour pour jour après sa dernière sélection, le 6 septembre 2018 en Allemagne, déjà dans le cadre de la Ligue des nations. Mais pour le milieu de terrain formé à l'Olympique Lyonnais, la concurrence est rude car les Paul Pogba, Blaide Matuidi ou autre N'Golo Kanté postulent, tout comme Moussa Sissoko et à un degré moindre Tanguy Ndombele, forfait le week-end dernier en raison d'une petite alerte musculaire à la cuisse.