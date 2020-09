Les compos de Suède - France

Les revoilà enfin ! L’équipe de France est de retour ce samedi avec ce choc face à la Suède à la Friends Arena de Solna. Une première sortie en Ligue des Nations pour l'escouade de Didier Deschamps, qui se trouve dans le groupe 3 de la Ligue A de la compétition, avec les Suédois mais aussi la Croatie et du Portugal, deux pays également aux prises ce soir. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de mettre en place un 3-5-2 avec le nouvellement convoqué Dayot Upamecano, qui débute donc la rencontre et fête ainsi sa première sélection en tant que titulaire. Au centre du pré, on retrouve Adrien Rabiot. L'épisode du refus du milieu de la Juve d'être réserviste pour le Mondial 2018 est donc définitivement enterré.



En attaque on découvre un trio Mbappé - Giroud - Griezmann. Le Barcelonais est en retrait des deux buteurs, qui pourront également compter sur les montées deux pistons Léo Dubois à droite et Luca Digne à gauche.



La composition officielle des Bleus face à la Suéde :



Lloris (c) - Kimpembé, Varane, Upamecano - Rabiot, Kanté - Digne, Griezmann, Dubois - Mbappé, Giroud.