Les Bleus vont tout casser cette saison !

L'élimination surprise de l'équipe de France à l'Euro 2021, au stade des huitièmes de finale contre la Suisse, a choqué l'Europe entière. A commencer par les Bleus en personne. Les vacances d'été ont permis aux 26 de la liste de se ressourcer pour revenir avec un appétit plus vorace pour la saison 2021/22. Ils n'ont tout simplement pas le choix.

Au vu de la qualité des joueurs et de la profondeur du vivier dont bénéficie le football français, il faudra être à la hauteur pour espérer demeurer dans les petits papiers du sélectionneur Didier Deschamps, avec en point de mire la Coupe du Monde 2022 au Qatar dont la France est tenante du titre. Dans le groupe D des qualifications de la zone Europe, les Bleus en occupent actuellement la tête devant l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan.



Maignan toque à la porte

Le capitaine Hugo Lloris, également porteur du brassard à Tottenham, devra avec Moussa Sissoko aider les Spurs à mieux figurer qu'à une décevante 7eme place de Premier League au terme de la saison dernière. Et pourquoi pas briller sur la scène européenne et décrocher la première édition de la toute nouvelle Coupe d'Europe: l'Europa Conference League.

Au même poste que "Captain Lloris", Mike Maignan est en train d'éclore au plus haut niveau. Champion de France avec Lille, il a pris la relève de Gianluigi Donnarumma au Milan AC où il fait déjà l'unanimité. A fortiori après avoir repoussé un penalty de Gareth Bale en match amical contre le Real Madrid. A ses côtés, Olivier Giroud est également venu se relancer dans une grosse écurie historique où l'entraîneur Stefano Pioli lui accorderait toute sa confiance aux avants-postes.

La surprise Upamecano ?

Toujours en Italie, à Turin, Adrien Rabiot a enfin réussi à s'imposer dans l'entrejeu où il jouera un grand rôle pour aider la Juventus de Cristiano Ronaldo à reconquérir le Scudetto. L'Inter Milan a brisé la série de neuf titres consécutifs de la Vieille Dame. Revenu en force en sélection, oubliés les différents avec le sélectionneur, "Le Duc" fait figure d'incontournable.

A l'instar de la colonie française du Bayer Munich. Dayot Upamecano est venu renforcer la défense du champion d'Allemagne, orpheline de Jerome Boateng et David Alaba. Ces deux départs offriront davantage de temps de jeu à l'ancien de Leipzig ainsi qu'à Luca Hernandez et Benjamin Pavard. Quant à Kingsley Coman ? Il est devenu bien plus qu'un simple joker de luxe tandis que Corentin Tolisso monte en puissance depuis son retour de blessure qui l'a tenu éloigné des terrains durant trois mois la saison dernière.

Pogba, plus de temps de jeu cette saison ?

Après avoir conquis neuf titres consécutifs, les Bavarois visent la passe de dix en Bundesliga et une nouvelle Ligue des champions après la campagne ratée de 2021, éliminés en quarts par le PSG. Le vice-champion de France dont le nouveau capitaine se nomme Presnel Kimpembe, s'arme lourdement et s'entête pour viser les étoiles sur la scène européenne. Pressenti pour rejoindre le Real Madrid pendant de longues semaines, Kylian Mbappé pourrait faire volte-face et former un trio de rêve en attaque avec Neymar et Lionel Messi si La Pulga s'engageait avec Paris, comme tous les signes le prédisent.

Envoyé également à Paris par des rumeurs venant principalement d'outre-Manche, Paul Pogba doit pour sa part se battre pour retrouver une place de titulaire si il venait à rester à Manchester United. Malgré un temps de jeu décevant, "La Pioche" n'a pas déçu à l'Euro et il est devenu un patron de l'équipe de France.

Zouma prétend à une place de numéro 2

Au même titre que Raphaël Varane, nouveau Red Devil. Il est venu accorder un second souffle à sa carrière en Angleterre où il formera une charnière centrale "high level" avec Harry Maguire. L'autre Français de MU, Anthony Martial, devra régler ses pépins physiques qu'il traîne tels un boulet. Cela l'a entre autres empêcher de vivre l'aventure du dernier Euro alors qu'il est le choix numéro un de son entraîneur à la pointe de l'attaque.

Un peu plus au sud du royaume, à Londres, Ngolo Kanté et Kurt Zouma sont champions d'Europe avec Chelsea. La défense de leur titre et la bataille en Premier League face aux mastodontes Liverpool et Manchester City les tiendra en haleine toute la saison pour élever leur niveau. L'ex-défenseur de Saint-Etienne joue une carte importante car la hiérarchie peut être bouleversée. Derrière le "papa" Varane, Kimpembe n'est pas toujours rassurant en défense centrale et Clément Lenglet déçoit depuis deux saisons.

La bombe F. Mendy devra confirmer

Ce dernier n'est plus du tout en odeur de sainteté à Barcelone, à l'instar de Samuel Umtiti qui a clairement disparu des radars. Leurs coéquipiers Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann disposent pour leur part d'une fenêtre de tir royale. Messi est parti, Sergio Agüero est blessé pour une dizaine de semaines, cela offre l'opportunité aux deux attaquants tricolores de s'installer aux côtés du nouveau numéro 9 attitré, Memphis Depay. Dans le même temps, le rival des Blaugranas, le Real Madrid, possède deux diamants.

Le premier, Karim Benzema, dans la forme de sa vie, sublime ses coéquipiers par sa participation subtile au jeu et enfile aussi les buts comme des perles. Après une saison blanche, la Maison Blanche compte sur son atout offensif numéro 1 pour regoûter à la saveur d'un titre. Le joueur formé à l'OL comptera aussi sur l'appui de Ferland Mendy. L'avenir au poste de latéral gauche. En maintenant ses prestations de haute voltige, il ne pourra plus être snobé comme il l'a été par "La Dèche" cet été.

Ils ne sont plus des invités surprises

Plutôt discret dans le groupe des 26, le défenseur Jules Koundé attire néanmoins de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Avec son club de Séville il a terminé 4eme de la dernière Liga et il se pourrait que les Andalous jouent les troubles-fêtes cette saison. Tout aussi discret, Wissam Ben Yedder ne l'est pas le moins du monde en club à Monaco. Porteur du brassard de capitaine et auteur de 20 réalisations en Ligue 1, il forme avec Kevin Volland une attaque prolifique.

L'autre attaquant tricolore qui a tout intérêt à continuer de briller c'est Marcus Thuram. Ses huit buts en Bundesliga avec Mönchengladbach sonnent creux mais son apport et son poids sur les matchs est indéniable. Il pourrait franchir un palier cette saison, voire tout casser ! C'est ce que fait déjà depuis plusieurs années à Monterrey au Mexique André-Pierre Gignac. Présent à l'Euro 2016, et pourquoi pas un retour en Bleu au Qatar de l'ancien Marseillais ?