Les Bleus tombent de haut

Une soirée cauchemardesque... Dans la campagne de qualification des Bleus pour l'Euro 2020, le déplacement à Konya, ce samedi soir, constituait le plus gros obstacle à négocier. L'équipe de France a finalement coulé dans un climat hostile, face à une grosse opposition turque (2-0). "On a manqué de beaucoup de choses, n'a pu que déplorer Didier Deschamps au micro de TF1. On joue sur la pointe des pieds avec et sans le ballon." Un constat amer, établi à la pause, que les Tricolores n'ont pas su enrayer.

Les nombreux sifflets du stade sur La Marseillaise avaient pourtant donné le ton, un piège attendait les Bleus en Turquie. Un coup de genou en plein dans la tête d'Olivier Giroud dès les premiers instants, non signalé par l'arbitre ni la VAR, confirmait rapidement la donne. Bien plus agressive, la Turquie malmenait des Bleus sans réponse malgré les titularisations de Moussa Sissoko et de Blaise Matuidi pour muscler le milieu en l'absence de N'Golo Kanté. Sur un coup de pied arrêté, Kaan Ayhan reprenait une remise de la tête au milieu d'une défense spectatrice (1-0, 30e). Sur une perte de balle coupable de Paul Pogba dans ses 30 mètres, Cengiz Under doublait la mise (2-0, 40e).

Deschamps: "Une belle gifle"

Furieux après 45 minutes, le sélectionneur tricolore changeait tout son couloir gauche en lançant Ferland Mendy et Kingsley Coman... en vain. Inoffensifs, les Bleus n'ont pas cadré le moindre tir ! Antoine Griezmann n'a pas été trouvé entre les lignes et la relation avec Olivier Giroud a été complètement coupée. Quant à Kylian Mbappé, l'attaquant a tout raté. La déconvenue aurait même pus s'accentuer sans les exploits d'Hugo Lloris. Abandonné par sa défense, le portier français a sauvé les meubles à de nombreuses reprises (54e, 55e et 69e).

La Turquie avait gagné ses deux premiers matches et s'empare donc de la tête du groupe H devant la France qui voit l'Islande revenir à hauteur. "On n'était pas là, s'est agacé Deschamps après coup. Quand on ne met pas les ingrédients on ne peut rien espérer, qu'on soit champions du monde ou pas et heureusement que c'est comme ça. On prend une belle gifle !" Le match en Andorre, mardi, permettra certainement aux Bleus de relever la tête avant les vacances. Mais il ne faudra pas oublier de tirer les enseignements de ce gros raté, pour éviter qu'il ne se reproduise.