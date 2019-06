Les Bleus retrouvent des couleurs

Avant de partir en vacances, il fallait finir sur une bonne note, et s'accrocher à la première place du groupe H des éliminatoires de l'Euro 2020. Mission accomplie pour les hommes de Didier Deschamps ce mardi soir, après un succès net et sans bavure obtenu en Andorre, à l'occasion de la 4e journée de cette campagne de qualification. Et cette fois-ci, la prestation d'ensemble des champions du monde en titre a été bien plus aboutie, même si c'est évidemment à mettre en perspective avec le niveau de l'adversité. Samedi dernier, à Konya, les Turcs avaient bien d'autres arguments à faire valoir pour faire chuter les Tricolores de leur piédestal (2-0), mais la réaction est notable.

En réponse à ce non-match de la semaine passée, Didier Deschamps avait prévu d'opérer de nombreux changements, et l'ancien milieu de terrain défensif a tenu parole. Seuls Hugo Lloris, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé étaient maintenus dans le onze de départ au coup d'envoi, et ont tous terminé la rencontre. Le secteur défensif a en revanche été entièrement remanié, avec les titularisations de Léo Dubois, Kurt Zouma, Clément Lenglet et Ferland Mendy, le Lyonnais et le Blaugrana fêtant pour l'occasion leur toute première sélection. La fête a aussi été belle pour le défenseur central formé à l'AS Saint-Etienne, qui a signé sa première réalisation sous la tunique française, à l'heure de jeu (0-4, 60e). La différence avait déjà été faite par les Bleus en amont, face à un adversaire forcément recroquevillé.

Mais le verrou adverse avait sauté rapidement, grâce à un Kylian Mbappé revanchard après sa triste performance en Turquie, et très bien servi par Antoine Griezmann pour le premier but de la rencontre (0-1, 11e). Wissam Ben Yedder, appelé à remplacer au pied levé un Kingsley Coman encore contraint au forfait avant le coup d'envoi, avait lui aussi débloqué son compteur personnel, sur un service de Florian Thauvin (0-2, 30e). Le Marseillais a également profité de la performance aboutie de l'équipe pour s'offrir un match plein, marqué par son tout premier but international lui aussi, un splendide retourné acrobatique (0-3, 45e+1). Voilà donc les Français ragaillardis avant de filer en vacances, un peu moins d'un an après le sacre mondial en Russie. Ils occupent la tête du groupe H, à égalité de points avec la Turquie et l'Islande, avant d'accueillir coup sur coup l'Albanie puis Andorre, au Stade de France en septembre prochain.