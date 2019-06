Les Bleus préparent bien la Turquie

Il est toujours difficile de tirer des enseignements de ces matches amicaux de fin de saison, entre états de forme disparates et niveaux de motivation hétérogènes. Dimanche soir, à Nantes, les Bleus, qui doivent encore disputer deux rencontres qualificatives pour le prochain Euro, samedi en Turquie et trois jours plus tard à Andorre, ont en tout cas fait le métier en dominant la Bolivie (2-0).

La Verde, qui s’apprête à participer à la Copa America (du 14 juin au 7 juillet au Brésil), et évoluera dans le groupe du pays-hôte, n’a elle pas montré grand-chose, mettant pour la première fois à contribution Areola, titulaire en l’absence de Lloris, peu avant l’heure de jeu. Les champions du monde menaient alors déjà 2-0, grâce à des réalisations de Lemar (5e) et Griezmann (43e).

L’ancien Monégasque, de retour dans le onze de départ alors que Thauvin avait été préféré à Coman sur le flanc droit et que Dubois fêtait lui sa première cape, a ouvert le score d’un joli lob, puis été à l’origine du second, signé de son futur ex-coéquipier madrilène après un corner repoussé tant bien que mal par la défense sud-américaine.

On sait que ça va être dur en Turquie Antoine Griezmann

« Grizi » a ainsi doublé la mise à bout portant, pour inscrire son 29e but en sélection et se positionner à une longueur de Jean-Pierre Papin et Just Fontaine dans un classement des meilleurs réalisateurs de l’histoire des Bleus où il occupe toujours la huitième place. "Je ne suis pas en pleine forme, mais ce match fait du bien", appréciait-il ensuite au micro de TMC.

Le Mâconnais aurait pu, comme ses partenaires, saler un peu plus l’addition, mais Lampe, le portier adverse, l’en a empêché (38e), s’interposant également face à Umtiti (13e), Thauvin (14e), Lemar (52e) ou encore Coman (67e). Il a aussi privé Ben Yedder de son premier but en Bleu à la 51e minute, le Sévillan qui avait remplacé à la pause Mbappé, sorti par précaution après un choc.

Aligné en pointe, le Parisien devrait être rétabli pour le déplacement à Konya samedi prochain. "On sait que ça va être dur en Turquie, mais on a une bonne semaine pour préparer ce match important", concluait Griezmann.