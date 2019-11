Les Bleus fêtent l'anniversaire de Thomas Lemar

Les Bleus fêtent ensemble les 24 ans de Thomas Lemar ! 🎂 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Rtq6YNwiH0

Un anniversaire, ça se fête ... Et Thomas Lemar n'y a pas échappé. Ce mardi 12 novembre, le joueur de l'Atlético Madrid soufflait ses 24 bougies alors qu'il se trouve à Clairefontaine-en-Yvelynes pour le dernier rassemblement de l'année civile avec l'équipe de France. Autour de la table le soir avec ses coéquipiers, le natif de Baie-Mahault, en Guadeloupe, a eu la surprise de recevoir un gâteau pour l'événement. Un beau geste accompagné d'une chanson reprise en cœur par ses partenaires et le staff des Bleus. Cela vaut bien un discours. Et en tant que compétiteur, l'ex-Monégasque souhaite bien entendu une victoire ce jeudi contre la Moldavie au Stade de France, ce qui qualifierait les champions du monde pour l'Euro 2020.Thomas Lemar pourrait fêter son anniversaire, par une nouvelle cape en équipe de France, et dans le meilleur des cas un but, qui élèverait son total en Bleus, qui pointe actuellement à quatre unités.