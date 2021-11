Les Bleus avec Diaby, Benzema sur le banc

Ménagé en début de rassemblement, l'attaquant du Real Madrid n'avait participé à son premier entraînement collectif que vendredi. A Helsinki, il laisse sa place à Moussa Diaby, l'attaquant de Leverkusen titulaire pour la première fois en sélection à 22 ans. Theo Hernandez et Kingsley Coman, très en vue samedi sur les côtés, sont remplacés par Lucas Digne à gauche et, à doite, par Léo Dubois qui a été préféré à Benjamin Pavard. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni (21 ans) a été titularisé pour la troisième fois de sa jeune carrière internationale, aux côtés d'Adrien Rabiot. N'Golo Kanté est placé sur le banc. Kurt Zouma intègre la défense guidée par le gardien et capitaine Hugo Lloris, en remplacement de Lucas Hernandez. Le défenseur central de West Ham est associé à Jules Koundé et Dayot Upamecano.

Pour la Finlande, l'équipe comprend le gardien et capitaine Lukas Hradecky, le milieu Glen Kamara et l'attaquant Teemu Pukki, qui connaît mardi sa 100e sélection pour les "Hiboux grands-ducs". La sélection nordique sera qualifiée pour les barrages de la Coupe du monde si elle conserve à l'issue du match sa deuxième place devant l'Ukraine, deux points derrière avant son déplacement mardi en Bosnie.

Finlande: Hradecky (cap.) - Uronen, Ivanov, Vaisanen, D. O'Shaughnessy, Hämäläinen - Lod, Schüller, Kamara - Pukki, Nissilä.

Sélectionneur: Markku Kanerva.

France: Lloris (cap.) - Koundé, Upamecano, Zouma - Dubois, Tchouaméni, Rabiot, Digne - Griezmann - Diaby, Mbappé.

Sélectionneur: Didier Deschamps.

Arbitre: Marco Guida (ITA)