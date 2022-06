Les Bleus avec des doutes en tête en Autriche

Le sélectionneur Didier Deschamps se trouve dans une position d'équilibriste à mi-chemin du rassemblement de juin, mal embarqué avec une défaite (2-1 contre le Danemark), un match nul (1-1 en Croatie), deux joueurs en mal d'entraînement (Kylian Mbappé et N'Golo Kanté), des questionnements sur son système de jeu, et un terrain autrichien dont l'état interroge. Côté pile, l'objectif de défendre le titre conquis en Ligue des nations invite à déclencher l'état d'urgence, avec un retour des titulaires habituels et du schéma tactique éprouvé cette saison, que le sélectionneur a mis de côté le temps d'un match à Split. Côté face, la nécessité affichée de préparer la Coupe du monde, six mois avant le départ pour le Qatar, incite à prolonger le champ des expérimentations, notamment en donnant du temps de jeu à des remplaçants, des joueurs peu capés ou des novices, comme Ibrahima Konaté.

"Matches de préparation"

Avec un point sur six possibles, la France "n'est pas placée dans la meilleure disposition" dans sa poule de Ligue des nations, a reconnu le sélectionneur. "Mais ce sont des matches de préparation, aussi, en prévision de ce qui nous attend en fin d'année. D'où l'intérêt d'avoir différents joueurs, différents systèmes, qui doivent amener plus de réponses". A Vienne, l'insatiable "Père la victoire" du football français va-t-il envoyer valser son identité de gagneur pour poursuivre sa revue d'effectif et éprouver ses dispositifs tactiques?

Le patron des champions du monde, qui n'en avait aligné que deux lundi à Split (Benjamin Pavard et Presnel Kimpembe), entend bien sûr concilier ces deux logiques. Jouer dans un rideau défensif à trois ou dans une base arrière à quatre -- les deux options possibles pour les Bleus --, Konaté sait le faire. Le nouveau venu en équipe de France, appelé en renfort après le forfait de Raphaël Varane, a évolué dans le premier système à Leipzig, avant de s'adapter au deuxième depuis son arrivée à Liverpool en début de saison.

Dans un stade Ernst-Happel comble, avec 44.800 spectateurs maximum attendus, le défenseur central de 23 ans aimerait s'offrir les premiers frissons d'une Marseillaise avec le maillot des A sur le dos, aux côtés des stars tricolores Hugo Lloris, Antoine Griezmann et Karim Benzema, attendus dans le "onze" de départ. "La première sélection, je ne sais pas quand elle va venir, mais on va essayer de s'y préparer au mieux", a-t-il glissé mardi, apparaissant devant la presse "sans pression" et avec le sourire: "Je mange bien, je suis en bonne santé, j'ai tout ce qui faut pour être heureux, pourquoi je ferais la tête?", a-t-il souri.

Trou rebouché, rencontre maintenue

Le finaliste malheureux de la Ligue des champions postule pour une titularisation, alors que William Saliba a déjà joué une mi-temps à Saint-Denis puis un match à Split. Au milieu, Aurélien Tchouaméni est le seul Français à avoir enchaîné deux matches, ce qui donne de l'espoir à Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot, puisque Kanté n'est pas au top de sa forme. En attaque, il existe un doute sur la présence de Kylian Mbappé, dispensé d'entraînement collectif depuis sa sortie sur blessure face au Danemark.

Le risque de blessure, justement, peut trotter dans la tête des internationaux autrichiens et français, à l'issue d'une interminable saison et sur une pelouse qui a énormément fait parler d'elle ces dernières heures. L'apparition d'un trou profond d'un moins 30 centimètres au milieu du terrain lundi à l'issue d'Autriche-Danemark, probablement causé par les fortes pluies, a jeté un voile d'incertitude sur la rencontre. L'UEFA a finalement donné son feu vert, mercredi soir, après examen de la pelouse et réunion de crise. Les Bleus n'ont plus le choix: il faudra gagner vendredi à Vienne, ce que leurs prédécesseurs n'ont plus réussi à faire depuis 1993.