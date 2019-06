Les Bleus "à fond derrière" les Bleues

De passage en conférence de presse, alors qu'ils préparent à Clairefontaine les deux prochaines rencontres de l'équipe de France en éliminatoires de l'Euro 2020, Benjamin Pavard et Blaise Matuidi ont adressé un message de soutien à leurs homologues de l'équipe de France féminine, qui vont lancer vendredi soir "leur" Coupe du monde, au Parc des Princes contre la Corée du Sud.

"Je vais suivre attentivement cette Coupe du monde féminine, assure ainsi Pavard. Je suis sûr qu'elles savent ce qu'elles doivent faire. Elles jouent toutes dans de très grands clubs, certaines ont gagné la Ligue des champions. Je suis sûr qu'elles vont aller au bout, je l'espère en tout cas."

"Je leur dis de profiter de chaque instant, parce que ça va vite, a enchaîné Matuidi. C'est un grand moment, une grande compétition à la maison, à la maison, devant les amis et la famille. Je leur dis de prendre du plaisir, et qu'elles nous fassent rêver ! On va être à fond derrière elles."