Les Bleuets sur la bonne voie

Cet été, si les champions du monde de Didier Deschamps feront relâche, d'autres équipes de France seront sur le pont pour tenter d'apporter de nouveaux succès à la Fédération (FFF). Les U20 sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de leur catégorie, les filles débutent "leur" Mondial dans quelques jours, et les Espoirs se préparent eux à tenter d'aller décrocher l'Euro, organisé sur les sols saint-marinais et italien à partir du 16 juin. En attendant, la véritable phase de préparation a débuté pour Lucas Tousart et ses coéquipiers, après avoir franchi sans encombre la phase de qualification.

Ce lundi soir, pour leur premier match amical avant le début de la grande échéance, les Bleuets n'ont pas non plus rencontré de difficulté. Sur le papier, l'adversaire proposé, à savoir la Belgique, semblait pourtant pouvoir poser quelques problèmes, mais le résultat final (3-0) ne reflète même pas vraiment la domination outrageuse des locaux. Sur la pelouse du MMArena du Mans, les Tricolores ont dominé les débats, et le sélectionneur s'est même offert le luxe, au gré de la rencontre, d'offrir du temps de jeu à tous les joueurs de champs présents sur la feuille de match. Finalement, outre les remplaçants du gardien de but titulaire Paul Bernardoni, et du Lyonnais Martin Terrier, malade, tout le monde a pu jouer.

Chez les Gones, Houssem Aouar, Lucas Tousart et Moussa Dembélé ont su se montrer à leur avantage, avec notamment un but à mettre au crédit de l'ancien du Celtic (25e). C'était le deuxième des Tricolores dans cette rencontre, après une première réalisation signée Jeff Reine-Adelaïde (15e). L'ancien Gunner d'Arsenal, désormais au SCO, s'offrira un doublé à l'heure de jeu (60e). Les nombreux changements opérés par la suite freineront quelque peu les ardeurs collectives tricolores, même si les individualités ont toutes répondu présent, notamment Jonathan Ikoné, auteur d'une superbe accélération sur le but de Moussa Dembélé, ou Romain Del Castillo, crédité d'une belle entrée en matière, sans oublier la charnière composée, au coup d'envoi, de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Les motifs de satisfaction seront sans doute nombreux pour le staff des Bleuets, avant de croiser la route de l'Autriche mardi prochain, pour le deuxième et dernier match de préparation avant un premier rendez-vous décisif dans le groupe C de l'Euro, contre les Anglais à Cesena.