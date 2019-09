L'équipe de France probable contre l'Albanie

Kylian Mbappé, Paul Pogba et N'Golo Kanté absents, ça vous change fatalement le profil d’une équipe. A fortiori d’une équipe championne du monde. Ce samedi au Stade de France, les Bleus ont rendez-vous avec l’Albanie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020 – avant d’y accueillir Andorre trois jours plus tard. Deux matches cruciaux dans la perspective d’une qualification que Didier Deschamps n’entend surtout pas négliger. "Par le passé, on a vu que ce n’était pas des matches simples à négocier, on l’avait vu contre l’Albanie à l’Euro, et leurs joueurs ont évolué depuis. Face à un tel bloc compact, il nous faudra être mobiles, percutants, et d’une grande justesse technique."

Pour ce faire, le sélectionneur national estime avoir les joueurs nécessaires sous la main. "Je n’ai pas de crainte particulière. On a préparé ces matches avec les joueurs disponibles; bien sûr il y a beaucoup d’absents, dont certains titulaires en puissance, mais il y a d’autres joueurs aussi. Ils n’ont pas forcément les mêmes profils – je ne vais pas demander aux autres attaquants de faire du Kylian – mais on fera en sorte d’être performants malgré tout. La plupart des joueurs présents sont habitués à l’équipe de France et savent ce qu’ils ont à faire !" Quant aux rookies comme Mattéo Guendouzi et Jonathan Ikoné: "J’attends des jeunes qu’ils apportent leur fraîcheur et leur dynamisme", prévient le technicien bayonnais.

Tolisso et Coman d’entrée

Ses Bleus "ne manquent pas de caractère", martèle Didier Deschamps, qui garantit que le non-match en Turquie en juin dernier (défaite 2-0) a servi de leçon et qu’il saura le rappeler à ses joueurs en temps voulu. En attendant, devant l’Albanie, Clément Lenglet devrait prendre place dans l’axe de la défense au côté de Raphaël Varane. "Ça s’est bien passé pour lui au mois de juin et il a confirmé depuis avec le Barça, c’est logique qu’il revienne", dixit le chef d’orchestre tricolore. Même chose au milieu pour Corentin Tolisso qui sera certainement associé à Blaise Matuidi dans un 4-2-3-1.

"Il est bien revenu avec le Bayern en ce début de saison, malgré une forte concurrence. Il est capable d’évoluer dans un milieu à deux ou à trois, avec une bonne densité athlétique et une bonne utilisation du ballon. […]. Peu importe le système finalement, c’est juste un équilibre à trouver avec les joueurs à ses côtés." Munich toujours, Kingsley Coman aura probablement son mot à dire samedi à l’instar des Thomas Lemar et Antoine Griezmann, en soutien de la pointe Olivier Giroud. "Malgré ses blessures, il a toujours été performant et intéressant avec nous et le Bayern, note Didier Deschamps. […] Quand il est en pleine possession de ses moyens, il est particulièrement efficace, et il est capable d’évoluer sur les deux côtés."

Le onze probable des Bleus contre l’Albanie:

Lloris - Hernandez, Lenglet, Varane, Pavard - Tolisso, Matuidi - Lemar, Griezmann, Coman – Giroud.