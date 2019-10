Lenglet: "Un gros combat physique à livrer"

Victorieuse de l’Islande (0-1) ce vendredi soir, dans un match comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2020, l’équipe de France a fait un pas important vers la qualification, à défaut d'avoir brillé dans le jeu. A l’issue du match, Clément Lenglet s’est montré satisfait du travail accompli.

"On savait qu'en venant ici on avait un gros combat physique à livrer, on a été performants à ce niveau-là. On a su apporter des actions avec de la variété. C'est une victoire qui fait du bien. Ils étaient très bas, très denses, c'était difficile de les contourner, il ne fallait pas se faire contrer. On a su être patients, on a su marquer avec le penalty d'Olivier (Giroud)", a ainsi confié le défenseur du Barça au micro de la chaîne L’Equipe.