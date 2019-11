Lenglet a "le sentiment de progresser" grâce à l'équipe de France

Totalement installé au Barça, Clément Lenglet s'est également fait une place de titulaire au sein de l'équipe de France. Après 5 mois en Bleu, il s'est pleinement intégré et devrait être de la partie pour les rencontres face à la Moldavie (jeudi) puis en Albanie (dimanche), dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Et il ne compte évidemment pas s'arrêter là.

"Je me sens très bien avec ce groupe, on m'a super bien accueilli ici à Clairefontaine. Il y a une super entente qui permet d'être à l'aise rapidement, sur le terrain comme en dehors. Après cinq mois, je connais mieux les joueurs et le staff, donc c'est encore plus facile. Est-ce que cela m'a fait progresser ? J'ai ce sentiment, oui. Jouer des matches internationaux apporte énormément d'expérience et permet de progresser, notamment au niveau de la gestion de la pression. Ne serait-ce que de s'entraîner avec tous ces joueurs de grands talents, ce n'est que du positif", a-t-il plaidé ce mardi devant la presse, rapporte le site de la FFF.