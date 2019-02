Lecomte toujours plus proche des Bleus

En septembre dernier, au cours d'un entretien accordé au Guardian, Didier Deschamps avait martelé: "Vous devez toujours vous rappeler comment et pourquoi nous avons réussi à remporter ce titre. Vous ne devez pas perdre ça. Si vous pensez que vous avez fait vos preuves, que vous n'aurez pas à faire autant d'efforts, cela ne fonctionnera pas. C'est dans les moments de grande victoire que vous commettez les erreurs les plus stupides". Un message envoyé évidemment à tous ses joueurs, sacrés en juillet dernier et qui, pour certains, ont éprouvé quelques difficultés à digérer. Avoir faire partie de la magnifique aventure russe ne suffira pas à s'ouvrir systématiquement les portes des Bleus, bien au contraire, et le sélectionneur national attend toujours plus de rigueur et d'implication, mais aussi et surtout des prestations de qualité en club.

Et avec le début des éliminatoires de l'Euro 2020 en mars prochain, le double champion du monde devrait reprendre son costume de compétiteur et ne plus faire le moindre cadeau aux héros de l'été dernier. Et c'est chez les gardiens de but qu'un premier changement notable pourrait intervenir, à court ou moyen terme. Car Franck Raviot, le coach des portiers dans le staff tricolore, sera selon L'Equipe ce dimanche à La Mosson afin d'assister au match entre le MHSC et Reims pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. L'intéressé opère évidemment ce déplacement pour superviser Benjamin Lecomte, qui n'a cessé de monter en puissance depuis plusieurs mois.

L'ancien Lorientais brille toujours plus cette saison, et reste sans doute le meilleur à son poste dans le jeu au pied, un atout précieux dans le football moderne. Or, Lecomte reste officieusement le quatrième gardien des champions du monde, passant devant Benoît Costil mais toujours dans l'ombre de Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola. Or à 27 ans, ses prestations et ses qualités lui permettent légitimement de pouvoir viser plus haut. Mais s'il devrait à terme récupérer le troisième rang des portiers, ce n'est pas Alphonse Areola qui se ferait éjecter, mais bien Steve Mandanda. Le Parisien tient son rang en Rouge et Bleu et dispose encore d'une vraie marge de progression, là où le Marseillais, apparu en grande difficulté depuis le titre mondial, soufflera 34 bougies dans quelques semaines. L'ancien Havrais le sait, son passé en Bleu et la spécificité d'un statut de doublure où le temps de jeu reste réduit, lui octroient encore un peu de temps avant de perdre définitivement sa place. Mais la menace Lecomte est bien réelle... Suffisamment pour se concrétiser dès le mois prochain pour les matches en Moldavie et contre l'Islande ?