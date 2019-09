Le onze probable des Bleus contre l'Albanie

Ce samedi, à partir de 20h45, l'équipe de France affronte l'Albanie pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2020, et Didier Deschamps devrait présenter un onze de départ sans grande surprise, en l'absence de cadres comme N'Golo Kanté ou Kylian Mbappé. Clément Lenglet devrait être associé à Raphaël Varane en charnière, reléguant ainsi Samuel Umtiti sur le banc de touche.

Les champions du monde Lucas Hernandez et Corentin Tolisso, écartés des Bleus depuis un an environ pour cause de blessures, devraient débuter, tout comme Kingsley Coman, remplaçant tout désigné pour faire oublier la star du Paris Saint-Germain aux avant-postes. Le onze de départ probable: Lloris - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Tolisso, Matudi - Coman, Griezmann, Lemar - Giroud.