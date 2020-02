Le message de réconfort de Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé

Mon frère,

Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout.

Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater ❤️ pic.twitter.com/BrVpX56hnl

— Kylian Mbappé (@KMbappe) February 4, 2020

Mbappé encourage Dembélé à s’accrocher

Victime d’une rechute au niveau de sa blessure au biceps fémoral, Ousmane Démbélé va voir sa période d’indisponibilité se prolonger jusqu’à la fin de la saison. Un coup dur pour l’international tricolore qui se faisait une joie de reprendre la compétition à l’entame de la deuxième partie de la saison et de venir en aide à son équipe du Barça. Il se voyait aussi monter en puissance pour ensuite éventuellement accrocher le wagon pour l’Euro.. C’est certainement ce qu’a dû se dire Kylian Mbappé, son coéquipier chez les Bleus.À travers un message sur les réseaux sociaux, l’attaquant du PSG a tenu à réconforter l’ailier blaugrana et l’encourager à s’accrocher face aux vents contraires. « Mon frère, je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater », a écrit Mbappé. Deux phrases pleines d’ondes positives et auxquelles Dembélé ne restera certainement pas insensible.Le natif de Bondy a d’ailleurs eu la bonne idée d’adjoindre à son message une photo d’une rencontre disputée en Russie où on le voit jubiler avec Dembélé et Antoine Griezmann.