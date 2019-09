Le Graët "vexé" après l'erreur de l'hymne albanais

L'équipe d'Albanie avait tout pour ne pas être heureuse samedi après le match perdu contre les Bleus au Stade de France (4-1). Au-delà du résultat, c'est la diffusion du mauvais hymne qui a marqué les esprits. Le président Emmanuel Macron s'est excusé et Noël Le Graët a avoué ce mardi sur France-Info: "On est un peu vexés. Depuis 8 ans, on a dû organiser 1 000 matches en France, il y a eu une erreur. Une erreur humaine qui est dommage, je la déplore vis-à-vis des Albanais."

