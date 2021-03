Le bilan de la liste de Deschamps

Les gagnants

Enfin ! Ferland Mendy, titulaire au Real Madrid et qui a tout de même supplanté la légende Marcelo chez les Merengue, est de retour en équipe de France. C'était plus incertain pour Thomas Lemar et Tanguy Ndombele, qui ne crèvent pas autant l'écran en club. Le premier, notamment, bénéficie de son statut de champion du monde. Tout comme Ousmane Dembélé, les indéniables fulgurances en plus. Didier Deschamps, une fois de plus, va tenter d'en tirer profit au mieux.



Moins spectaculaire, l'appel de Kurt Zouma n'était pas forcément garanti mais confirme sa solidité aux yeux du sélectionneur. Même chose pour Wissam Ben Yedder, qui est logiquement récompensé de la grande saison de Monaco. Anthony Martial reçoit aussi un geste fort, retenu alors qu'il est incertain. Enfin Alphonse Areola peut être heureux, à son niveau, de se voir repasser en n°4 de la hiérarchie des gardiens.

22 - Anthony Martial reste sur 22 tirs sans trouver le fond des filets adverses avec l'équipe de France. Toto. #PORFRA pic.twitter.com/GAfeFAxKeJ

— OptaJean (@OptaJean) November 14, 2020





Les perdants

A l'inverse de Ferland Mendy, Theo Hernandez a sans doute bien compris que l'équipe de France n'était pas pour lui malgré tous ses efforts (visibles, pourtant) à l'AC Milan. La même en couleur pour Aymeric Laporte ou les deux coéquipiers de Leipzig, Nordi Mukiele et Christopher Nkunku. En revanche, Dayot Upamecano est forfait sur blessure. Nabil Fekir pouvait espérer, mais la concurrence est très forte pour le milieu offensif qui, au Bétis, parvient à se montrer mais à un niveau sans doute trop moyen.



La déception est sans doute moins forte pour Alexandre Lacazette, Alassane Plea, Dimitri Payet ou Florian Thauvin que pour Marcus Thuram, rentré dans le rang à Mönchengladbach alors qu'il avait été la révélation du dernier rassemblement des Bleus en novembre. Karim Benzema, bien sûr, n'est toujours pas là. Benoît Costil a perdu son honorifique rang de quatrième gardien. Enfin les Espoirs - Jules Koundé, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar, voire Jonathan Ikoné ou Boubacar Kamara - n'ont officiellement pas à s'en faire, ayant été libérés pour la phase de groupes de l'Euro de leur catégorie...

⚽ #FootballShow

🎙 Didier Deschamps sur la liste du mois de mars

👉 "Théo Hernandez et Koundé ? Je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers. Je ne suis pas là pour faire des surprises" pic.twitter.com/dT0a5bVSxf

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 5, 2021