Lacazette, toujours pas

Ce ne sera pas encore pour cette fois. Alors qu’il avait été rappelé par Didier Deschamps en novembre dernier, afin de pallier le forfait d’Anthony Martial pour les rencontres face aux Pays-Bas et à l’Uruguay, avant de renoncer à son tour et d’être remplacé par Alassane Pléa, Alexandre Lacazette, en grande forme en Ligue Europa mais plus vu en Bleu depuis novembre 2017, ne retrouvera pas l’équipe de France.

Comme en mars dernier, à l’occasion des matches qualificatifs au prochain Euro en Moldavie et contre l’Islande, l’attaquant d’Arsenal n’a pas été retenu pour les trois prochaines rencontres des champions du monde début juin, un amical contre la Bolivie puis deux déplacements, en Turquie et à Andorre, toujours dans le cadre des qualifications à la prochaine compétition continentale.

Je ne vais pas prendre cinq attaquants axiaux Didier Deschamps

Un choix pas définitif à en croire le sélectionneur tricolore, qui dévoilait sa liste mardi à Neuilly-sur-Seine: "Il n'y a pas de raison qu'on ne le revoit pas, même s'il n'est pas rappelé là. J'ai eu un choix difficile à faire par rapport à son concurrent direct, Wissam Ben Yedder, qui sort d'une saison où il a marqué énormément de buts. Alex fait aussi une bonne saison avec Arsenal, même s'il a eu quelques soucis physiques. (…) Je ne vais pas vous dire que les deux ne méritent pas, mais je ne vais pas prendre cinq attaquants axiaux. J'ai un choix à faire et j'ai choisi Wissam."

Deux joueurs qui sont donc en concurrence à ses yeux, et dont il avait justifié de la sorte les absences en mars dernier. "Ils font beaucoup de choses très bien mais j'ai des choix à faire, sur le profil. C'est difficile de ne pas pouvoir leur donner la possibilité, mais je ne peux pas le faire", expliquait alors Deschamps, tout en affirmant qu’il n’y avait "pas de vérité sur le moyen ou le long-terme." Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Ben Yedder (18 buts en Liga, 30 toutes compétitions confondues) semble en tout cas avoir désormais pris le dessus sur l’ancien Lyonnais (13 buts en Premier League, 19 au total).