La superbe émotion de Zidane, en larmes, après être devenu parrain d’une association

Zinedine Zidane fait une nouvelle fois parler son grand cœur et sa générosité. Ce lundi, la légende du football français était à Istres pour faire son discours d’introduction, après avoir été désigné parrain de l’association Le Point Rose. Cette dernière vient en aide aux enfants atteints du cancer et à leurs familles. Dans une vidéo publiée par BFM TV, on peut voir l’ancien entraîneur du Real Madrid sécher ses larmes dans un discours pour le moins émouvant.

« Sincèrement, vous n’avez même pas idée » confie Zidane, ému

Zinedine Zidane a expliqué sa fierté de participer à un tel projet, alors qu’il est déjà engagé auprès de l’association ELA depuis de nombreuses années : « Je suis fier de pouvoir justement être le parrain de votre projet. Sincèrement, vous n'avez même pas idée et je vais tout faire pour accompagner tout ce projet et toutes ces familles »