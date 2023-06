La France domine la Grèce, Mbappé décisif

L’Equipe de France reçu 4 sur 4. Ce lundi soir, les Bleus se sont imposés face à la Grèce (1-0) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, enchaînant un quatrième succès en autant de journées. Pourtant, cette victoire a mis du temps à se dessiner. Malgré une domination et la vitesse de Coman et Mbappé, les Bleus ont manqué de précision. L’attaquant du PSG a d’abord manqué sa reprise (8e), avant que Kolo Muani ne voie sa tête fuir le cadre, seul aux six mètres (25e). En fin de première période, Jules Koundé a lui manqué de conviction pour ouvrir le score à bout portant (42e).

Mbappé s’y reprend deux fois

Le match s’est finalement décanté au retour des vestiaires. Antoine Griezmann a obtenu un pénalty après une faute de Dinos Mavropanos, auteur d’un geste non-maîtrisé en blessant à la tête l’attaquant de l’Atlético Madrid. Kylian Mbappé s’est avancé mais a vu Vlachodimos sortir sa frappe croisée (52e). Seulement, Mateu Lahoz a décidé de faire retirer le Français, Mavropanos étant rentré dans la surface un poil trop tôt. Pour son deuxième essai, le joueur du PSG a choisi de changer de côté pour ouvrir le score (53e). Avec ce 54ème but, Mbappé a effacé Just Fontaine des tablettes pour devenir seul meilleur buteur tricolore sur une saison. La France a alors géré son avantage face à une Grèce réduite à dix. Mavropanos a poursuivi sa soirée difficile en fauchant Randal Kolo Muani en tant que dernier défenseur, quittant ses partenaires prématurément. Pour sa dernière sortie de la saison, l’Equipe de France finit en beauté.