La belle série de Mandanda

Et qui fait 10. Grâce au match nul enregistré par les Bleus, lundi, face à la Turquie (1-1), Steve Mandanda a enchaîné un dixième match sans défaite en équipe de France.

Sur ces dix rencontres, les hommes de Didier Deschamps affichent 6 victoires et 4 matches nuls.

Le portier marseillais a par ailleurs honoré sa 30e sélection en équipe de Frances et émarge à la huitième place des gardiens les plus capés chez les Bleus, à une sélection de Bruno Martini et Alex Thépot.