Konaté, son modèle est un joueur du PSG !

« Je ne pensais pas que cela soit un objectif à court terme. Cela me réjouit d'être là et je veux encore travailler pour être au Qatar la saison prochaine." Ces mots d'Ibrahima Konaté traduisent toute l'ambition du néo-international français. Appelé à la rescousse par Didier Deschamps suite au départ de Raphaël Varane lors de ce rassemblement, le défenseur central de Liverpool compte bien se faire une place en Bleu.

"Bien sûr que c'est un objectif quand on joue dans l'un des meilleurs clubs du monde, a-t-il lancé. Maintenant, il y a de très bons défenseurs à mon poste et certains avec beaucoup plus d'expérience. A moi de faire la différence en club. La sélection était un objectif, maintenant j'y suis mais ce n'est pas un objectif en soi. Cela doit me donner plus d'énergie pour travailler et progresser afin de postuler pour une place de titulaire."

"Mes deux modèles sont Sergio Ramos et Virgil van Dijk"

L'ancien Sochalien a aussi profité de ce point presse pour évoquer ses modèles à son poste. Avec deux noms en tête : son coéquipier à Liverpool Virgil van Dijk, et Sergio Ramos, la légende espagnole qui évolue au PSG. « Avant je ne regardais aucun match et à Leipzig on me le reprochait. A Liverpool, j'ai vu que Van Dijk regardait les matchs et je le fais un peu plus. Il faut être focus, et les vacances permettent de tout couper. Mes deux modèles sont Sergio Ramos et Virgil Van Dijk. Ramos au Real, c'est la grinta. A Madrid c'était un leader positif avec beaucoup de buts. »