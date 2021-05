Karim Benzema de retour en Bleu ce soir ?

Sportivement, sa place en équipe de France ne fait pas débat



Le temps, un allié pour Karim Benzema ?

Pour Karim Benzema comme pour tous les attaquants de classe mondiale, tout est question de timing. S'il le rappelle régulièrement sur le terrain, l'attaquant du Real Madrid pourrait également en profiter en-dehors pour faire son retour en équipe de France et participer à l'Euro. Alors que cette hypothèse semblait exclue par Didier Deschamps, L'Equipe a annoncé ce mardi que ce n'était pas totalement impossible.Pour lui, c'est presque sa dernière chance de revenir sur la scène internationale. Si Didier Deschamps ne l'appelle pas ce mardi, il ne le fera certainement jamais.A un match de la fin de la Liga,Sportivement, sa place ne fait pas débat. Sa situation actuelle tranche avec celle de l'habituel titulaire à la pointe de l'attaque française, Olivier Giroud. L'attaquant de Chelsea n'a été titularisé qu'à 12 reprises avec Chelsea cette saison. Malgré son talent, c'est peut-être trop peu pour être compétitif dans un grand rendez-vous international. Derrière lui, Wissam Ben Yedder semble emprunté avec les Bleus avec seulement deux buts face à Andorre en 12 sélections. Le moment de renouveler ce secteur offensif français qui n'a pas toujours brillé ces derniers mois semble arriver. Et Karim Benzema pourrait être la solution. C'est un avis qui est en tout cas partagé par de nombreux observateurs dont Arsène Wenger ou Zinedine Zidane, qui ont pris position en faveur du Français.

Dans une liste élargie à 26 noms, sa présence pourrait apporter une vraie plus-value aux champions du monde en titre. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a été responsabilisé par Zinedine Zidane au Real Madrid. Devenu un leader, il semble avoir la maturité nécessaire pour cohabiter avec les autres locataires de Clairefontaine et faire les efforts sur le terrain que certains trouvaient qu'il ne faisait pas assez auparavant. Le deuxième meilleur buteur de la Liga a passé plus de cinq ans à l'écart du groupe France. C'est énorme dans une carrière sportive. Et ce temps est peut-être aussi désormais son allié même si Didier Deschamps est toujours aussi peu enclin à parler de KB9 en conférence de presse. Apparu pour la dernière fois avec les Bleus à Nice lors d'un match face à l'Arménie, le joueur du Real Madrid pourrait faire son retour pour un match amical face au Pays de Galles aussi prévu à l'Allianz Riviera. Comme un symbole de la gestion du timing par Karim Benzema.