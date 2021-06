Après avoir obtenu sa qualification sur le terrain, 24 ans après sa dernière présence aux JO, l’équipe de France Espoirs risque de se retirer de l’épreuve sans même l’avoir jouée. Selon les révélations faites par Le Parisien, un forfait des Bleuets est envisageable en raison de la difficulté qu’il y a à composer la liste des 18 joueurs. Ce tournoi ne faisant pas partie des compétitions FIFA, les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs sociétaires. Au grand dam de Sylvain Ripoll, le sélectionneur de cette équipe.

Ripoll dans l’embarras



Le début des JO coïncidera avec la fin de la préparation estivale des clubs et aussi l’entame du championnat de Ligue 1. Ainsi, le PSG, l’AS Monaco et Lille auraient tous refusé de céder leurs joueurs durant cette période cruciale. S’il n’y a pas de compromis trouvé, il se peut donc fort que la fédération française n’ait d’autres alternatives que de faire une croix Tokyo. Ça serait un évènement sans précédent dans l’histoire des Bleuets et des Olympiades.