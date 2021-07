JO de Tokyo : Gélin forfait avec la France

Jérémy Gélin doit renoncer à Tokyo. Blessé aujourd’hui à l’entraînement, l’IRM a révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Bon rétablissement Jérémy 💪 https://t.co/gFB9wOg0lG

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 9, 2021

Un nouveau coup dur pour la France

. Ce vendredi, le milieu de terrain - capable d'évoluer en défense centrale - s'est blessé à l'entraînement du groupe dirigé par Sylvain Ripoll. Victime d'une blessure au genou gauche, il a quitté l'entraînement de façon prématurée et l'IRM passée par la suite a révélé une rupture du ligament croisé antérieur, a indiqué la Fédération Française de football.Le staff technique dispose de la possibilité de rappeler un joueur présent dans la liste élargie et devrait donc lui trouver un remplaçant. La sélection tricolore s’envole ce vendredi vers Séoul afin de continuer sa préparation et disputera un match amical face à la Corée du Sud, le 16 juillet prochain.. Ripoll, le sélectionneur de la France, doit lui ne pas être heureux devant ce coup du sort alors qu'il avait été délicat de constituer la liste des joueurs pour le tournoi.En effet, de nombreux éléments ont été retenus par leur club pour ne pas participer à la compétition, disputée hors des dates FIFA. "Cette période avant la liste a été assez compliquée. Bâtir cette liste n'a pas été facile. Mais je suis passé à autre chose et ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive, c'est se projeter avec beaucoup de fraîcheur et d'enthousiasme dans ce challenge", avait indiqué Ripoll en conférence de presse. Dimitry Bertaud et Isaac Lihadji, deux joueurs retenus par Montpellier et Lille, respectivement gardien et attaquant et disponibles uniquement "en cas de besoin" ne pourront logiquement pas être appelés, vu les profils différents par rapport à celui de Gélin.