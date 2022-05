Mbappé : "L'Italie doit en tirer les leçons"

Dans quelques mois, tous les regards seront tournés vers le Qatar, où la Coupe du Monde déchaînera les passions aux quatre coins de la planète. Champions en titre, les Bleus ont un immense défi à relever.. Malgré son succès à l'Euro, la Nazionale a échoué pour la seconde fois consécutive à composter son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions de sélections. Un échec qui a marqué Kylian Mbappé, proche de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma.

"C’est bien pour nous, parce que l'Italie est une grande équipe. Après l'élimination, j'étais très triste pour mes amis Verratti et Donnarumma, a expliqué l'attaquant du Paris Saint-Germain dans des propos accordés à La Gazzetta dello Sport. Pour eux, c'était dur, ils ont été éliminés de la Coupe du monde après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions. Mais le football, c'est comme ça. Il faut en tirer des leçons et l'Italie a une nouvelle génération de joueurs", a conclu le prodige de Bondy.