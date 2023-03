Irlande - France : la fierté de Mbappé après le succès difficile à Dublin

L'équipe de France aura eu beaucoup de mal à aller chercher ce succès à Dublin mais les vices-champions du monde ont finalement ramené les trois points de leur déplacement en Irlande après le succès 1 but à 0 hier soir. Tandis que les Bleus avaient déroulé face aux Pays-Bas la semaine dernière, ils ont eu plus de difficulté hier avec un succès d'un seul petit but. Grâce à une réalisation tout simplement sublime de Benjamin Pavard et un Mike Maignan encore héroïque, les hommes de Didier Deschamps ont enchaîné un deuxième succès dans ces qualifications pour l'Euro 2024 et ils peuvent donc avoir le sourire, notamment le nouveau capitaine Kylian Mbappé. Ce dernier a d'ailleurs pris la parole auprès de ses coéquipiers dans le vestiaire hier soir.

La fierté de Mbappé

Comme l'a confié Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain des Bleus, en zone mixte, Mbappé a eu beaucoup de fierté pour ses coéquipiers et il leur a fait savoir. L'attaquant du PSG ne s'est pas exprimé devant la presse mais il a tenu à le faire pour ses partenaires. "Il était fier de l'équipe. Tout le monde était fier, surtout après une victoire comme celle d'aujourd'hui, ce n’est pas facile de venir gagner ici", a balancé Tchouaméni, heureux également de ce succès difficile face à des Irlandais bagarreurs. Pour Kylian Mbappé, le début de mandat est parfait puisque le capitaine des Bleus a enregistré deux succès et deux clean-sheets pour ses deux premières rencontres comme capitaine.