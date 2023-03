Houssem Aouar : "Je suis prêt à faire face aux critiques"

En début de semaine, l'ex international français Houssem Aouar a décidé de changer de nationalité sportive afin de représenter les couleurs de l'Algérie. Le Lyonnais, qui devrait vraisemblablement partir cet été - étant arrivé à la fin de son contrat en juin prochain - a donné une interview pour un média algérien dans laquelle certains de ses propos ont fait polémique.

Dans une interview accordée à Téléfoot, Houssem Aouar a tenu à revenir sur ce qu'il avait dit, jugeant que ses propos avaient été mal interprétés.

"C'est mon choix. Je suis prêt à faire face aux critiques. Je les comprends, c’est mon choix. Je suis prêt à faire face. Quand j'ai vu que le président et le sélectionneur (de l'Algérie) sont venus pendant mes vacances pour me tendre la main, j'y ai vu un signe du destin. Je ne regrette pas d’avoir porté le maillot bleu. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, ça a été mal interprété, mal repris et mal compris. J'avais dit que j'avais le regret de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt. Ce n'est pas un choix contre la France, loin de là. J'ai été formé ici, je suis Français aussi. J'ai beaucoup appris avec la formation française. J'ai côtoyé de grands joueurs et de bons éducateurs. On aime tout ce qui est racoleur, c'est dommage."