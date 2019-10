Hernandez, un titulaire indiscutable

Depuis la défaite (2-0) en Turquie du 8 juin dernier, l'équipe de France a grillé un joker dans ces éliminatoires de l'Euro 2020, peut-être le seul dont elle disposait jusqu'alors. Désormais, la feuille de route des champions du monde en titre est toute tracée : il faut tout gagner afin d'assurer sa place à la grand-messe continentale. Et sur ce rassemblement d'octobre, la rencontre de lundi prochain, à domicile contre les Turcs, vaudra cher dans l'optique de la première place du groupe H. Mais pas question pour Didier Deschamps de se laisser piéger, car auparavant se dessine un obstacle menaçant dans le climat hostile de Reykjavik : l'Islande. Rendez-vous est pris vendredi soir (20h45) contre une nation qui avait été étrillée (4-0) en mars dernier devant le public français.

Et pour cette rencontre, une heureuse nouvelle semble prendre forme pour les Bleus. Si Kylian Mbappé, un temps présent sur les premiers jours du rassemblement, a finalement déclaré forfait, Lucas Hernandez est lui resté avec le groupe. Et qu'importe si le Bayern Munich a exprimé son courroux à ce sujet, puisque le défenseur se remet d'un pépin physique. Les Bavarois auraient aimé que le sélectionneur laisse l'ancien Colchonero tranquille, qu'à cela ne tienne, il sera même titulaire vendredi soir, croit savoir RMC Sport.

Le Marseillais de naissance devrait retrouver un couloir gauche, où il avait fait très fort pour son retour sur la scène internationale face à l'Albanie le mois dernier (4-1). Sa vitesse de course, son agressivité des deux côtés du terrain, sa qualité de passe et le bon timing de ses appels en font une arme redoutable pour les Tricolores. Du haut de ses seize sélections, Lucas Hernandez a déjà su se rendre indispensable, lui qui était initialement parti pour être la doublure de Benjamin Mendy avant la campagne de Russie. On connaît la suite... Désormais, la concurrence est loin, bien trop loin derrière lui. Lucas Digne, Layvin Kurzawa ou même le Citizen souffrent de la comparaison avec le néo-Bavarois. Seul Ferland Mendy semble capable de pouvoir inquiéter ce si précieux Lucas Hernandez, mais le Merengue est absent sur blessure.