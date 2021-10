Hernandez, pas de place pour deux ?

🇮🇹 #SerieA

Difficile de définir mieux que ça le concept de lutte fratricide... Cette semaine de Final Four est de nature à voir(24 et 25 ans) en équipe de France dans le couloir gauche. Les deux peuvent être associés, comme Didier Deschamps l'a prouvé jeudi face à la Belgique (3-2). Mais si le sélectionneur des Bleus décide d'aligner trois centraux, comme dimanche en finale devant l'Espagne (2-1), c'est donc Lucas qui saute et Theo qui reste en piston gauche. "Même s'il a été très bon en latéral, Lucas a été formé dans l'axe et y joue beaucoup avec le Bayern, rappelait 'DD' au début du rassemblement. Theo, lui, c'est un latéral. Leurs qualités défensives ne sont pas les mêmes." Offensivement, en revanche, c'est la copie conforme... quand Lucas était en forme.Exalté par son but décisif contre les Belges à la dernière minute, tellement symbolique de ses montées et positions de frappe incessantes avec l'AC Milan, Theo Hernandez aen seconde période, juste avant l'ouverture du score de la Roja. Au four et au moulin, c'est aussi lui qui lance Kylian Mbappé sur le but - certes très contestable - de la victoire. "J'ai toujours voulu jouer pour la France, j'y suis né, c'est mon pays. C'est vrai que l'Espagne m'a voulu à un moment, mais je n'ai toujours pensé qu'aux Bleus." Didier Deschamps n'a pas commis la même erreur qu'avec Aymeric Laporte, même s'il s'accommode sans doute parfaitement d'avoir laissé échapper le défenseur de Manchester City.En revanche, Theo Hernandez apporte un profil forcément très intéressant dans le jeu qui semble désormais tendre vers un déséquilibre offensif qu'on espère le plus assumé possible. Insouciant total, dans la vie comme dans son jeu, il a révélé avoir demandé à Karim Benzema de lui laisser le ballon sur son but de jeudi. Guidé par son frère dans le groupe, il s'est fondu à merveille dans un moment fondateur, lui qui avait fêté(2-0) qui sonnait déjà le frémissement des Bleus. Engagé cette saison en Ligue des Champions, il va pouvoir continuer à étalonner ses incessantes cavalcades au très haut niveau. Avec le Mondial 2022 en ligne de mire. Et toujours à fond la caisse.