Henry corrige gentiment un journaliste qui le questionne sur « son but contre l'Irlande »

🇨🇦 Impact Montréal

🗨️ Quand Thierry Henry ironise sur sa main contre l'Irlande... pic.twitter.com/JZDG3z48Jc

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 19, 2019

Ce lundi, Thierry Henry a été présenté aux médias lors d'une conférence de presse avec les dirigeants de l'Impact de Montréal. Ce jour marquait également les dix ans de la main du Français contre l'Irlande, en barrages de la Coupe du monde 2010, un événement que n'a pas manqué de lui rappeler un journaliste. Celui-ci a cependant mal formulé sa question et été tout de suite corrigé par l'ex-international. « C'est le dixième anniversaire aujourd'hui de votre but contre l'Irlande » déclare le journaliste, coupé immédiatement par Henry qui répond d'un ton ironique : « Ah non je n'ai pas marqué ». Il ajoute : « C'est Gallas qui a marqué, c'est important de le dire. » La réaction justifiée de l'ancien Gunners a bien fait rire les autres journalistes présent dans la salle.Ce 18 novembre 2009, Thierry Henry avait lors des prolongations empêché le ballon de sortir de la main puis servi William Gallas, buteur sur l'action. Cette réalisation avait alors permis aux Bleus de se qualifier pour la Coupe du monde 2010, une compétition qui reste marquée dans les têtes comme le plus gros fiasco de l'histoire de l'équipe de France.