Guerre en Ukraine : La FFF reversera une partie de la billetterie des matchs des Bleus à l'UNICEF

Plusieurs opérations spéciales vont être menées par la Fédération française de football afin de soutenir l'Ukraine. Ce mercredi, l'instance a officialisé ses actions futures par le biais d'un communiqué officiel. "La Fédération Française de Football exprimera son soutien et sa solidarité aux Ukrainiens à l'occasion des deux matchs internationaux de l'Équipe de France contre la Côte d'Ivoire à Marseille ce vendredi (21h15) et l'Afrique du Sud à Lille-Métropole mardi prochain (21h15)., peut-on notamment lire.Par ailleurs, il est indiqué que les maillots portés par les joueurs de Didier Deschamps face à l'Afrique du Sud ferontUn message pour la paix sera également diffusé lors des deux matchs des A, mais aussi à l'occasion des rencontres de l'équipe de France Espoirs, qui sera opposée aux Iles Féroé à Calais (jeudi à 20h45 dans le cadre des qualifications à l'Euro 2023) et à l'Irlande du Nord (le 28 mars à 20h45, en match amical).