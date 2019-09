Griezmann, une bonne série à poursuivre

Ce samedi soir, dès 20h45, l'équipe de France sera opposée à l'Albanie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Privés des services de Kylian Mbappé, blessé, les Bleus compteront sans doute encore plus sur Antoine Griezmann pour faire la différence et empocher un second succès de rang après celui obtenu en Andorre (0-4) en juin dernier.

Justement, l'attaquant du FC Barcelone est très en réussite sous le maillot tricolore depuis quelques temps. Pour preuve, l'ex-Colchonero est impliqué sur 9 réalisations lors de ses 8 dernières sélections, à savoir 5 buts inscrits et 4 passes décisives.