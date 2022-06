Griezmann, la stat qui fait tache

Décidément, Antoine Griezmann a beaucoup de mal à se montrer efficace actuellement. Vendredi, à l’occasion du match de Ligue des Nations entre la France et le Danemark (1-2) et malgré deux tirs tentés, sa panne sèche s’est poursuivie. En cumulant les matches de clubs et ceux joués en sélection, le Mâconnais en est 20 rencontres consécutives sans la moindre réalisation réussie. Un chiffre hallucinant pour un attaquant de cette dimension.

Sept mois sans marquer avec les Bleus



La dernière fois que « Grizou » a fait trembler les filets adverses c’était le 6 janvier 2022 lors d’une rencontre de la Copa Del Rey avec l'Atlético face à la modeste équipe de Rayo Majadahonda. Et c’était son unique but de l’année civile. Depuis ses débuts en pro, il n’avait encore jamais connu un passage à vide aussi long.



Avec les Bleus, Griezmann en est à quatre parties de rang sans avoir scoré. Son dernier but remonte au 13 novembre 2021 contre le Kazakhstan. Un soir où la bande à Deschamps a passé 8 buts à son adversaire. Il est loin le temps où l’ancien barcelonais terminait meilleur buteur d’un tournoi majeur international (Euro 2016). Son compteur de réalisations reste bloqué aujourd’hui à 42 unités. Il reste à 6 longueurs d’Olivier Giroud. Au vu du rythme auquel il avance, il n'est pas sûr qu'il le rattrape un jour.