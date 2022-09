Griezmann, ce coéquipier dévoile une immense injustice !

Un but décisif, encore une fois, et une moue qui traduit tout le malaise de ce début de saison. Antoine Griezmann est cantonné au banc de touche ces dernières semaines. Le champion du monde français multiplie les entrées décisives, mais son niveau de performances sur 30 minutes ne change pas son statut de remplaçant. Après une nouvelle réalisation contre Porto au bout de la nuit, en Ligue des Champions, l'un de ses coéquipiers est monté au créneau.

Gimenez exige que "Griezmann soit traité comme le reste de l'équipe"

Proche de certains sud-américains de l'Atlético, Griezmann a reçu un soutien appuyé de l'Uruguayen José Gimenez. Pour le défense central, l'attaquant français est même victime d'une injustice.



"Il est clair qu’Antoine est très précieux quand il joue, a lancé Gimenez devant la presse. Nous avons besoin de lui car il est un joueur différent et nous fournit de nombreuses solutions en attaque. Nous sommes très heureux de le voir marquer. (…) Et il est vrai que nous aimerions qu’il soit traité comme le reste de l’équipe", a conclu l'Urugayen.