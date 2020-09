Griezmann a égalé Zidane

Antoine Griezmann avait une réponse à donner, ce mardi contre la Croatie. L'attaquant du FC Barcelone le savait. Et c'est ce qu'il a fait en sonnant la révolte pour une équipe de France bien mal embarquée. Buteur à la conclusion d'un superbe mouvement collectif, le Mâconnais s'est aussi signalé par une passe décisive sur corner pour parachever un match abouti.

Il égale Zidane et se rapproche d'Henry

Sur le plan statistique, ce succès devrait faire du bien au moral du Barcelonais. Antoine Griezmann a en effet inscrit son 31ème but en Bleu, égalant au passage un certain Zinédine Zidane pour faire son entrée dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Avec 21 passes décisives en sélection, "Grizou" ne pointe plus qu'à 6 offrandes du recordman en la matière, Thierry Henry (27). Du travail bien fait.