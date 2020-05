La Coupe du Monde 2010 reste un souvenir plus que difficile à avaler pour l'équipe de France. En Afrique du Sud, la sélection avait été éliminée de la compétition en terminant à la dernière place de son groupe (seul point, derrière l'Uruguay, le Mexique et l'Afrique du Sud) et avait également refusé de s'entraîner, avec l'épisode du bus.

Dans un entretien accordé à So Foot, Sidney Govou, qui a disputé la compétition, ne s'est pas montré tendre envers le groupe de l'époque. Il a notamment pointé du doigt le manque de respect des consignes données par Raymond Domenech.

Pour Govou, l'équipe n'était "pas suffisamment intelligente. Le problème, il est là le coach avait donné des consignes, et les mecs ne voulaient pas les respecter. Le plan était pourtant clair, Raymond Domenech savait ce qu'il voulait mettre en place. Mais à un moment donné, Franck ne voulait pas jouer à droite, mais à gauche, Maloud' voulait jouer à gauche, Nico voulait jouer en 10... Honnêtement, moi, ça m'a dégoûté parce que c'était du grand n'importe quoi" , a-t-il indiqué.

En outre, il a émis une critique sur l'ancien sélectionneur : "Je lui reproche simplement de ne pas avoir donné les clés du camion aux bonnes personnes. Dans une compétition comme ça, c'est essentiel, sauf si tu as une équipe suffisamment intelligente qui peut s'auto-gérer. Et ça, on ne l'avait pas, on n'avait pas de joueurs capables de prendre leurs responsabilités pour unifier le groupe."