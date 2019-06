Giroud: "Mbappé est meilleur quand il a plus d’espaces"

Il ne s’agissait certes que d’un simple match amical contre la Bolivie (2-0), dimanche dernier à Nantes, afin de préparer les déplacements décisifs en Turquie et en Andorre, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, mais certains joueurs de l’équipe de France ont gagné des points et d’autres en ont perdus. Kylian Mbappé a peu existé à la pointe de l’attaque des Bleus, avant de céder sa place à la mi-temps, victime d’une petite entorse de la cheville gauche. Il devrait logiquement céder le poste de numéro 9 à Olivier Giroud pour les deux prochaines rencontres.

L’attaquant de Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa mercredi dernier et ménagé contre les Boliviens, a évoqué cette concurrence avec le prodige de 20 ans. "C’est quelque chose d’important pour avancer, ça m’a permis de progresser tout au long de ma carrière", explique Giroud du côté de Clairefontaine, avant de lancer: "Vous êtes les premiers à vouloir voir jouer Kylian dans l’axe. C’est l’avenir de l’équipe de France dans l’axe, mais j’essaie de ne pas trop lire ce qu’il se dit". Une déclaration surprenante car l’ancien Montpelliérain a peu de détracteurs parmi les "experts", d'autant plus après ses bonnes performances lors de la Coupe du monde en Russie.

En somme, Olivier Giroud pense qu’il peut de nouveau apporter en évoluant en pointe, devant Antoine Griezmann et avec un Kylian Mbappé placé sur l’aile droite. "C’est sûr que Kylian a cette chance de jouer sur tout le front de l’attaque, il est à l’aise dans tous les postes de l’attaque. Je pense qu’il est meilleur quand il a plus d’espaces. Je lui souhaite une grande carrière dans l’axe, mais pour l’instant, on est bien comme ça", conclut le numéro 9 de Didier Deschamps. Le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus (35 buts) n'était titulaire qu'en Liga Europa cette saison, mais il a justement fini meilleur buteur de la compétition (11 réalisations).