Giroud: ''Je puise ma force en Jésus Christ''

Interrogé en conférence de presse, mercredi à Clairefontaine, sur le soutien de sa famille durant sa carrière, Olivier Giroud a soudainement évoqué sa foi en Dieu.

"Ma famille, c’est mon moteur, c’est ce qui me booste, ce qui me donne la force. Après, je puise aussi ma force dans une autre source. Je suis très croyant, je puise ma force en Jésus Christ aussi. Ça me donne aussi beaucoup d’espoir. Je regarde toujours devant, je positive beaucoup de choses grâce à ça aussi", a lancé l’attaquant de l’équipe de France.

Ménagé contre la Bolivie (2-0), dimanche dernier, l’attaquant de Chelsea devrait retrouver sa place en pointe face à la Turquie et contre l’Andorre, en éliminatoires de l’Euro 2020.