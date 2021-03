Giroud - Griezmann, un duo qui vous veut du bien

Dans l'histoire de l'équipe de France, il n'y a que le duo Thierry Henry - David Trezeguet qui a marqué plus de buts que la paire Antoine Griezmann - Olivier Giroud. L'attaquant du Barça vient d'égaler le total de l'ancien de la Juventus et peut espérer se rapprocher de Michel Platini et du podium alors que le buteur de Chelsea rêve toujours de faire tomber la marque de référence actuellement établie par la légende d'Arsenal. S'ils y arrivent, les deux champions du monde 2018 pourraient rentrer encore un peu plus dans l'histoire du football français.

Le record de buts pour Giroud, celui de sélections pour Griezmann ?

Olivier Giroud peut compter sur l'aide de son coéquipier pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. « Je pense plutôt aider Oliv' à le faire, parce que c'est lui qui est le plus proche », a avoué Grizou sur le plateau de Téléfoot la semaine dernière. Dans le même temps, ce dernier, qui vient de faire tomber le record de sélections consécutives sous le maillot bleu peut envisager un autre record historique. Le joueur de 30 ans est en bonne voie pour bien figurer dans le classement des joueurs français les plus capés de l'histoire. Au même âge, Lilian Thuram l'actuel recordman et Hugo Lloris, celui qui semble le mieux parti pour battre le record, avaient moins de sélections que le natif de Mâcon.

Des buteurs mais surtout des travailleurs

Si ces deux joueurs détiennent des records, il ne faut pas oublier que Didier Deschamps compte sur eux pour leur dévouement au collectif. L'histoire ne retiendra certainement que leurs incroyables statistiques et les trophées remportés mais il ne faut pas oublier que s'ils ont été aussi importants dans une période dorée du football français, c'est parce qu'ils ont œuvré en faveur du collectif. Ils sont expérimentés, il sont buteurs mais ils sont surtout des travailleurs qui facilitent le jeu de leurs coéquipiers. C'est grâce à cette qualité qu'ils sont devenus les cadres d'une équipe de France pleine d'ambition à l'approche de l'Euro 2020. Une compétition qui pourrait leur permettre de réaliser le doublé Mondial - Euro comme le duo Thierry Henry - David Trezeguet vingt ans plus tôt.