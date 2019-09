Giroud exaspéré par les banderoles homophobes

Le début de saison du championnat en France est marqué par de nombreuses interruptions de matches pour des chants ainsi que des banderoles à caractère homophobe. Dans une interview accordée au Figaro, l’attaquant de Chelsea a fustigé cette tendance, tenant à bien différencier les chants entonnés des banderoles déployées.

"Il ne faut pas tout mélanger. Ces chants-là existent depuis des années et il ne faut pas tout confondre avec les banderoles récentes. Il y a un amalgame qui est fait que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut empêcher ces chants ? Je ne sais pas, mais les banderoles, oui. Il faut identifier les fauteurs de troubles et les mettre en dehors des stades. En Angleterre, ça ne pourrait pas se passer. Il y a une répression qui oblige les supporters à se tenir à carreau. Mais qu'en 2019, on soit encore en train d'évoquer les problèmes de racisme ou d'homophobie dénote à quel point notre société ne tourne pas toujours rond", a confié le champion du monde 2018 avec les Bleus.