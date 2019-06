Giroud et Kanté ont rejoint les Bleus à Nantes

C'est la raison de ce match amical joué ce dimanche, à La Beaujoire (21h), face à la Bolivie : Didier Deschamps a besoin, avant 2 déplacements dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020, de faire le point sur un groupe de Tricolores très disparate en termes de préparation physique. Certains n'ont pas joué depuis le 12 mai, le capitaine Hugo Lloris et Moussa Sissoko manquent à l'appel... et les récents vainqueurs de la Ligue Europa que sont Olivier Giroud et N'Golo Kanté, sacrés cette semaine aux dépens d'Arsenal (4-1), n'ont rejoint les Bleus que samedi, à Nantes. Les 2 joueurs de Chelsea ne seront évidemment pas, sauf très grosse surprise, sollicités par le sélectionneur des champions du monde face aux Boliviens.

.@_OlivierGiroud_ et @nglkante ont rejoint le groupe à Nantes après la victoire en Europa League #FiersdetreBleus pic.twitter.com/GEocG5nkWy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 1 juin 2019