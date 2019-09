Giroud connaît la chanson

En l’absence Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, tous deux blessés, l’équipe de France sera emmenée par Antoine Griezmann et Olivier Giroud en attaque pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires de l’Euro 2020 contre l’Albanie et Andorre, les 7 et 10 septembre au Stade de France. Les deux attaquants tricolores ne vivent pas un début de saison idéal, c'est le cas de le dire. Le premier cité a du mal à prendre ses responsabilités au Barça, alors que le second est remplaçant à Chelsea.

Lundi à Clairefontaine, Didier Deschamps a été interrogé sur son habituel avant-centre. "Je pense qu’il ne doit pas bien vivre cette situation. Malheureusement pour lui, il y est habitué depuis quelques saisons. Il est dans cette situation et ce n’est pas la première fois. Chelsea est un club qui joue les compétitions internationales, donc il y aura beaucoup de matches et cela lui laissera la possibilité d’avoir du temps de jeu, mais ce n’est pas une situation idéale", a lancé DD.

Chez les Blues, Frank Lampard fait en effet confiance au jeune Tammy Abraham depuis la pré-saison et le jeune anglais de 21 ans a démarré très fort en Premier League avec des doublés inscrits lors des deux derniers week-ends. Samedi dernier contre Sheffield United (2-2), c’est même Michy Batshuayi, le 3e avant-centre de l’effectif londonien, qui a été lancé pour les 10 dernières minutes de la partie, Olivier Giroud restant sur le banc jusqu’au bout.

"Avec nous, à chaque fois que j’ai pu faire appel à lui, depuis de longues saisons, il a toujours répondu présent, il n’y a qu’à regarder ses statistiques", a néanmoins rappelé Didier Deschamps. Avec 35 buts en 91 capes, le natif de Chambéry est le 3e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Il devrait conserver sa place dans le onze des Bleus, comme en Turquie (2-0) en juin, d’autant que sa doublure Wissam Ben Yedder ne possède pas du tout le même profil.