France : Digne évoque ses rapports avec Blanc

Les entraînements classiques de Blanc, la communication parfaite de Deschamps

27 ans, Lucas Digne a côtoyé des entraîneurs prestigieux dans sa carrière jusqu'ici. L'actuel latéral d'Everton et des Bleus a abordé les techniciens les plus marquants connus, dans un entretien accordé à L'Equipe. Il a souligné l’exigence de Luciano Spalletti à la Roma, le côté tacticien de Carlo Ancelotti à Everton, mais également le talent dans la causerie de Didier Deschamps : "c'est souvent basique mais efficace. Il va nous rappeler les principes de jeu, la mentalité avec laquelle on doit aborder le match".

Cependant, le courant n'a jamais pris avec Laurent Blanc, son ancien entraîneur au PSG. "Ses entraînements étaient entre guillemets classiques. Après, humainement, je n'ai pas eu d'atomes crochus avec lui et voilà, c'est comme ça. Je vous ai cité les entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Au PSG, j'étais plus proche de Jean-Louis Gasset (adjoint de Blanc), qui parlait beaucoup avec les joueurs. C'était un mode de fonctionnement. Laurent Blanc, c'était plus l’œil. Il échangeait un peu moins et c'était comme ça avec tout le monde, pas uniquement avec moi", s'est rappelé le natif de Meaux. Il a aussi valorisé le sens de la communication de Didier Deschamps, qui demeure un maître dans le domaine selon lui. "Le coach Deschamps est très bon, redoutable même. Vous n'arrivez à rien avec lui ! Sa communication est parfaite. J'ai rarement vu une conférence de presse où il était mis en difficulté."