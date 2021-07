Le toucher de balle de @FlorianThauvin 👌🎯 pic.twitter.com/oq0Ow0LM0T

"Il y a beaucoup d'ondes positives"

Rien n'a été aisé pour Sylvain Ripoll au moment de dévoiler la liste des 19 éléments retenus pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo (du 21 juillet au 7 août). Enfin sauf une chose, "convaincre" André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier de participer à l'aventure. Les trois éléments sont présents dans l'effectif et le sélectionneur de la France a mis en exergue leur grande motivation, ce mardi dans un entretien accordé à Le Télégramme.Entre mes intuitions préalables et ce que j’ai perçu, ça a donc été très clair. Pour cette liste, certaines choses ont été longues à se dessiner, mais ça, vraiment pas du tout…", a-t-il reconnu, par contraste aux nombreux joueurs qui ont été retenus par leur club.Alors que les Tricolores défieront la Corée du Sud en préparation vendredi (13 heures, heure française), la sélection devra composer avec un groupe A très relevé pour le tournoi olympique, avec les présences du Mexique, de l'Afrique du Sud et du Japon. "Il y a beaucoup d’ondes positives, une envie de légèreté face aux contraintes qu’on a vécues et une grande détermination à aller chercher une belle performance. Ça peut laisser augurer de bonnes surprises", a expliqué Ripoll, conscient toutefois du défi devant ses joueurs :. Et il y a l’Afrique du Sud. À chaque tournoi olympique il y a une ou deux équipes africaines dans le dernier carré. Le challenge sera difficile, mais on sera 'durs' aussi à jouer pour les autres", a clamé le sélectionneur. Le début du tournoi est prévu le jeudi 22 juillet, face au Mexique (10 heures, heure française).